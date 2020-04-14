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Külot nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre külot mu, kilot mu?
Külot nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre külot mu, kilot mu?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘külot’tur. Külot mu, kilot mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 14 Nisan 2020 - 11:32

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘külot'tur.

KÜLOT NE DEMEK:

1- Kısa, beli lastikli iç çamaşırı, don.

2- Genellikle binicilerin giydikleri paçası dar, üst bölümü geniş pantolon.

KÜLOT NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin külot mu, kilot mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı külot şeklinde olmalıdır.

kilot (Yanlış kullanım)
külot (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Çocuklarına külot almak için pazara uğradı.”

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Son güncelleme: 11:33 - 14.04.2020
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