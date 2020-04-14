Külot nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre külot mu, kilot mu?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘külot'tur.
KÜLOT NE DEMEK:
1- Kısa, beli lastikli iç çamaşırı, don.
2- Genellikle binicilerin giydikleri paçası dar, üst bölümü geniş pantolon.
KÜLOT NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin külot mu, kilot mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı külot şeklinde olmalıdır.
kilot (Yanlış kullanım)
külot (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Çocuklarına külot almak için pazara uğradı.”