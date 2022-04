Kült film Crow’un yeniden çekiminin başrol oyuncusu belli oldu

Doksanların kült filmi The Crow’un yeniden çekimi için aranan başrol oyuncusu bulundu.

Son olarak “It” filminde Pennywise ile korku salan Bill Skarsgard, The Crow filminde Eric Draven karakterini canlandıracak.

Filmin yönetmeni ise “Snow White and the Huntsman” ve “Ghost in the Shell” ile tanınan Rupert Sanders. Senaryo ise bu yıl “King Richard” ile Oscar'a aday olan Zack Baylin’e emanet edildi.

Filmin çekimlerine Haziran ayından önce başlaması bekleniyor.

Türkiye’de “Ölümsüz Aşk” olarak gösterime giren filmi Alex Proyas yönetmiş, Bruce Lee'nin oğlu Brandon Lee başrolde yer almıştı.

Brandon, James O'Barr imzalı çizgi romandan uyarlanan filmin çekimleri sırasında, trajik şekilde hayatını kaybetmişti.