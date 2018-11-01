Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM için tarih verdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'yle ilgili "9 Kasım'da ihale gündemi açıklanıyor, ihale başlangıcı yapılıyor. Kasım ayı içinde ihalesini tamamlıyoruz. Aralık ayı içinde ihaleyi kazanan firmayla sözleşme aşaması bitmiş olacak. Ocak ayı itibarıyla yer teslimi ve devirleri tamamlanmış olacak. Şubat ayında da temelini atıp, inşaatına başlayacağız. 2 yıl gibi kısa bir hedef koyuyoruz. Şubat ayından sonra 2 yıl içinde de Atatürk Kültür Merkezi'ni hizmete almayı planlıyoruz" dedi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul’daki AKM projesinin geldiği noktaya ilişkin süreci değerlendirdi. Ersoy, eski binanın yıkım çalışması tamamlanan AKM projesine ilişkin, “9 Kasım’da ihale gündemi açıklanıyor, ihale başlangıcı yapılıyor. Kasım ayı içinde ihalesini tamamlıyoruz. Aralık ayı içinde ihaleyi kazanan firmayla sözleşme aşaması bitmiş olacak. Ocak ayı itibarıyla yer teslimi ve devirleri tamamlanmış olacak. Allah’ın izniyle şubat ayında da temelini atıp, inşaatına başlayacağız. 2 yıl gibi kısa bir hedef koyuyoruz. Şubat ayından sonra 2 yıl içinde de Atatürk Kültür Merkezi’ni hizmete almayı planlıyoruz” bilgisini verdi.

TARTIŞMALI YIKIM

7 yıl boyunca atıl kalan AKM’nin yeni projesi geçen yıl 6 Kasım’da açıklanmıştı. Mimarların ve kent savunucularının karşı çıkmasına rağmen yıkılan AKM’nin yeni projesi mimar Murat Tabanlıoğlu tarafından hazırlandı. Yeni AKM hizmete

açıldığında, 2 bin 500 kişilik opera salonu ile konser, tiyatro salonları, sinemalar, kütüphaneler, tasarım dükkanları ve bunların arasında yer alan kafe ve restoranlarıyla tek bir binadan sıyrılıp, büyük bir kompleks halini alacak.

AA