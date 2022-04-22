Kültür mirasının restorasyonu yeniden başladı

Sivas'ın Divriği ilçesindeki Selçuklu dönemi yapılarından Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nda 2017 yılında başlayan ancak iki yıl sonra durdurulan restorasyon çalışmalarına yeniden başlandı.

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Anadolu Selçuklu Devleti’ne bağlı Mengücek Beyliği döneminde 1229 yılında Süleyman Şah oğlu Ahmet Şah ile eşi Melike Turan Melek tarafından yaptırılan ve mimarisiyle büyük ilgi çeken Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası’nda 2017 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlanamadı.

1985 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınan caminin restorasyon çalışması durduruldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapan firmanın ihale sözleşmesi, 2019 yılında tasfiye edildi.

2021 yılında Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası’nda restorasyonun devamı için yeni ihale yapıldı. 60 milyon liralık bedelli ihaleyi alan firma, Divriği’de restorasyon çalışmalarına başladı.

Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, “Camimizin restorasyonu başladı. Çalışmalar devam ediyor. Binaya dokunmak çok sıkıntı. Şu an gelinen nokta mevcudu muhafaza etmek, çürüme yapan yerleri yeniden iyileştirme çalışmaları var. En kısa zamanda da restorasyonun tamamlanmasını bekliyoruz” dedi. (DHA)