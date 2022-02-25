Kültür mirasının restorasyonu yeniden başlıyor

Sivas'ın Divriği ilçesindeki Selçuklu dönemi yapılarından Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nda 2017 yılında başlayan ancak iki yıl sonra durdurulan restorasyon, yeniden başlıyor.

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Anadolu Selçuklu Devleti’ne bağlı Mengücek Beyliği döneminde 1229 yılında Süleyman Şah oğlu Ahmet Şah ile eşi Melike Turan Melek tarafından yaptırılan ve mimarisiyle büyük ilgi çeken Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası’nda 2017 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlanamadı. 1985 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ne alınan caminin restorasyon çalışması durduruldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapan firmanın ihale sözleşmesi, 2019 yılında tasfiye edildi.

2021 yılında Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası’nda restorasyonun devamı için yeni ihale yapıldı. 60 milyon liralık bedelli ihaleyi alan firma Divriği ilçesinde restorasyon için hazırlıklara başladı.

“FİYAT ARTIŞLARINDAN KAYNAKLI BİR SORUN OLUŞTU”

Sivas Valisi Salih Ayhan, restorasyon süreci hakkında bilgi verdi:

“Öncelikle etrafını temizledik. Çok güzel bir kamulaştırma süreci yönettik. Akabinde restorasyon projeleri yapıldı ve onaylandı. İlk restorasyon ihalesi 2015 yılında yapıldı ve birinci etap bitti. 2017 yılında tekrar bir ihale gerçekleştirildi. 2019 yılında tasfiye edilmek zorunda kaldı. O dönemki fiyat artışlarından kaynaklı bir sorun oluştu. Bakanlar Kurulu’nun kararıyla 2019 yılında restorasyon süreci tasfiye edildi ve tekrar düzenlendi. Daha detaylı bir çalışma yapıldı ve ilave işler de eklendi.”

“60 MİLYON LİRALIK BİR İHALE”

“2021 yılında tekrar ihalesi gerçekleştirildi. Bu 60 milyon liralık bir ihale. İnşallah, yakın zamanda mevsim şartları el verdiğinde çalışmalar başlayacak. Artık vatandaşlarımız bekliyor. Bizler de bunun farkındayız. Birçok aşamayı geçti, bundan sonraki kısım; işin kolayı. Çok güzel bir sunum ile vatandaşlarımız görmesini, faydalanmasını sağlayacağız. İhalesi, sözleşme ve yer teslimi yapıldı. Belki 1 ay içinde, belki de nisan ayının başında restorasyon çalışmaları hummalı bir şekilde başlayacak. Zaten firma bütün şantiye ve ekiplerini hazır hale getirmiş durumda. Artık kaybedecek zamanımız yok.” (DHA)