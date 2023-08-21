Kültür sanat festivalinde hırsızlık

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen Bargilya Kültür, Sanat ve Turizm Festivali'nde, sanatçı Ender Güzey'e ait bir bronz heykelin başın kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.Heykelin değerinin 50 bin Euro olduğu belirtilirken, sanatçı Güzey, heykelin parçalarının hurdacılara satılmasından endişe duyduğunu ifade etti.

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Milas’ın Boğaziçi Mahallesi’nde her yıl binlerce flamingoya ev sahipliği yapan Tuzla Sulak Alanı’nda 18-20 Ağustos tarihleri arasında Bargilya Kültür, Sanat ve Turizm Festivali düzenlendi.

Festival kapsamında Bodrum’da yaşayan ressam ve heykeltıraş Ender Güzey ile sanatçı arkadaşları, “Kuşlar” temasıyla bir sergi düzenledi.

Ancak sergide yer alan Güzey’e ait 30 kilogram ağırlığındaki bronz heykelin başı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce festivalin son gününde çalındı.

Olayın farkına vardığında heykelin başı olmadığını gören Güzey, durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma, hırsız veya hırsızları bulmak için çalışmalara başladı.

Heykelin 50 bin Euro değerinde olduğunu ifade eden Güzey, heykelin parçalarının hurdacılara satılmasından endişe ettiğini belirtti.

Güzey, “Festival için hazırladığım sergide kişisel eserlerimden biri olan 30 kilogramlık heykel, maalesef çalındı. Güvenlik önlemlerine rağmen bu durumla karşılaşmak beni üzdü. Şimdi heykelin parçalarının nereye gittiğini ve kimlerin aldığını öğrenmeye çalışıyoruz. Yetkililerin konuya hızlı bir şekilde müdahale etmesini umuyorum.” şeklinde konuştu.

Jandarma ekipleri, olayın aydınlatılması ve heykelin parçalarının bulunması için titiz bir çalışma yürütüyor. Heykelin çalındığı geceye ait güvenlik kameraları ve diğer deliller incelenirken, hırsız veya hırsızların yakalanması için geniş çaplı bir araştırma devam ediyor. (DHA)