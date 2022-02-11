Kültür ve sanat yuvası BASAD’ın tarihi binası boşaltılıyor!

Türk tiyatrosunun, sinemasının ve müzik dünyasının en önemli isimlerinin yetiştiği Bakırköylü Sanatçılar Derneği'nin (BASAD) tarihi binası, üye ve yöneticilerinin tüm itirazlarına rağmen bugün tahliye ediliyor.

Sozcu.com.tr

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Türk tiyatrosunun, sinemasının ve müzik dünyasının en önemli isimlerinin yetiştiği Bakırköylü Sanatçılar Derneği'nin (BASAD) tarihi binası, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kütüphane yapılacağı gerekçe gösterilerek boşaltılmak isteniyordu.

TÜM İTİRAZLARA RAĞMEN TAHLİYE İŞLEMİ BAŞLADI

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından derneğe gönderilen tebligatta, binanın 15 gün içinde boşaltılması gerektiği belirtilerek, 2 Şubat’a kadar süre verilmişti. Dernek yöneticilerinin itirazının ardından, binanın tahliyesi için bir haftalık süre daha tanınmıştı. Ancak dernek üyeleri ve yöneticilerinin tüm itiraz ve mücadelelerine rağmen, bugün derneğin tarihi binasında tahliye işlemleri başladı.

Tahliye işlemleri sırasında dernek binasının önüne çok sayıda polis ekibi de geldi. BASAD üyeleri ise tahliye sürerken, alkışlar ve sloganlarla tepki gösterdi.

500 öğrencisi 30’u aşkın eğitmeni bulunan BASAD üyeleri önceki günler usta sanatçı Münir Özkul’un mezarı başında toplanarak, binanın tahliye edilmesinin istenmesine tepki göstererek, bu karardan vazgeçilmesini istemişlerdi.

NE OLMUŞTU?

Bina, mülkiyetinin Hazineye ait olduğu dönemde “Kültür ve Sanat Evi” olarak kullanılmak üzere Bakırköy Belediye Başkanlığı’na tahsis edilmiş, sonrasında da tahsis amacına uygun olarak, Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından derneğe kiralanmıştı.

Binanın mülkiyetinin Vakıflar İdaresi’ne geçmesinden sonra, 22.12.2020 tarihli dilekçe ile İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’ne müracaat eden BASAD Yönetim Kurulu, 17 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe giren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun 4. maddesinin 10 fıkrası kapsamında kira sözleşmesi yapmak için talepte bulunmuştu. Dernek tarafından 01.09.2021 yeniden yapılan başvuruya yanıt alınamamıştı 24 Ocak .2022 tarihinde ise Bakırköy Kaymakamlığı tarafından gönderilen tebligatla 2 Şubat.2022 tarihinde binanın boşaltılması gerektiği bildirilmişti.

BASAD, binanın kullanımı için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü Surdışı Kiralama Müdürlüğü’ne -ecri misil olarak- aylık 31 bin lira ödüyordu.