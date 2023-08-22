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Bakan Ersoy, Tamer Karadağlı ile bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan Tamer Karadağlı'yı ziyaret etti.

Yayınlanma: 16:33 - 22 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u, Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi’ne gelişinde DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı karşıladı.

Karadağlı, Bakan Ersoy’a ekim ayında perdelerini açacak DT’de sahnelenecek temsiller hakkında bilgi verdi.

Yeni sezonda giyilecek kostümlerin hazırlık çalışmalarını da inceleyen Ersoy, DT Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen oyuncu seçimlerini de izledi.

Ersoy, sanatçılara başarı dileğinde bulundu.


(AA)

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Kültür ve Turizm Bakanı oyuncu Tamer Karadağlı
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