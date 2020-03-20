Kültür ve Turizm Bakanı Murat Ersoy, önceki gün kamuoyuna duyurduğu “Sanat Heyecanı Evimizde” projesi sanatçıları ayağa kaldırdı

Sanatçılar, Kültür ve Turizm Bakanı'nın açıkladığı TRT’de canlı yayınlanacak, 'Sanat Heyecanı Evimizde' projesine isyan etti. Kültür Sanat Sendikası Başkanı Hülya Eryetli, "Projeye göre birçok kurumumuz, örneğin Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın 100 kişiyle Ankara’ya gidip canlı konser vermesi öngörülüyor. Rahatlıkla arşivden yayın yapmak mümkünken yüzlerce sanatçımızın hayatını hiçe sayıyorlar” dedi.

Bakan Murat Ersoy'un, “Devlet ve millet olarak corona virüsüyle mücadeleyi hassasiyetle ve tüm imkanlarımızı seferber ederek sürdürüyoruz. Bu süreçte TRT ile güçlerimizi birleştirerek, sizleri sanatla buluşturmaya devam edeceğiz” diyerek duyurduğu projeyle 24 Mart'tan itibaren, altı hafta boyunca her salı akşamı tiyatro oyunları, her cuma akşamı senfoni ve opera konserleri canlı olarak TRT2 ekranlarından yayınlanacak.

SANATÇILAR TEPKİ GÖSTERDİ



Her ne kadar Bakan Murat Ersoy projeyi duyurduğu Twitter mesajında, “Özverili çalışmalarından ötürü sanatçılarımıza ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dese de sanatçılar konunun hayati bir mesele olduğunu vurgulayarak projeye tepki gösteriyor.

“LİYAKATSİZLİK CAN GÜVENLİĞİMİZİ TEHDİT EDİYOR”

“Can güvenliğimiz tehlikede” diyen Kültür Sanat Sendikası Genel Başkanı Hülya Eryetli, “Covid-19 Virüsü gündemiyle dünyanın ve ülkemizin geçtiği şu zor günlerde devlet kurumlarındaki liyakatsizlik, koordinasyonsuzluk ve sürekli deneme-yanılma yöntemlerini çalışanlar üzerinde yanlış uygulamaları, sonradan telafisi imkânsız zararların doğmasına, can güvenliğinin tehlikeye atılmasına, neden oluyor. Oysa Anayasa'da her bireyin sağlığını koruma hakkı bulunmaktadır.

“ÖNLEM PAKETİYLE TABAN TABANA ZIT BİR PROJE”

“Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri sendikamızı ve diğer sivil toplum örgütlerini bu zor zamanların mücadelesine dahil etmek yerine, gelen tepkilere göre şekillenen savrulan bir başıboşluk içindedir” diyerek tepkilerini dile getiren Eryetli, “Sanat Heyecanı Evimizde projesi 18 Mart günü açıklanan önlem paketinin ruhuyla taban tabana zıttır. Bu proje tanıtıldığı gibi müjdeli bir haber değil, sanatçılar için hayati bir durumdur” şeklinde konuştu.

“İNSAN HAYATINI TEHLİKEYE ATMAK KABUL EDİLEMEZ”

Hülya Eryetli şöyle devam etti: “Projeye dahil edilen sanat kurumlarından Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın Ankara'ya gelerek, canlı çekime katılması öngörülüyor. Her bir sanat kurumunun bu canlı performansları en az 80-100 kişi ile en az 3 prova etmesi gerekiyor. Bu sanatçılar, çalışmalar boyunca çok yakın mesafede iç içe oturmak durumunda kalacak. Bu enfekte olmayan sanatçıların belki enfekte olan sanatçılarla büyük bir risk altına girmesi anlamına geliyor. Devlet Tiyatroları'nda belki oyunun gerekliliği icabı çok daha yakın temas ile icra edilebilecek oyunlar olacaktır. Bu son derece tehlikeli değil midir? Yüzlerce sanatçımızın hayatlarını hiçe saymak değil midir? Bu nasıl bir sorumsuzluktur? Daha vahim olan birçok arşiv kaydı varken, bunun yapılmasıdır. İnsan hayatını tehlikeye atmak hiçbir şekilde kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Sanatçıların yanı sıra müze ve kütüphane çalışanlarının da sendikalarına bağlı olduğunu kaydeden Kültür Sanat Sendikası Başkanı Hülya Eryetli bu alanlarda da yanlışlar yapıldığını belirterek özetle şunları söyledi

Turizm yatırımcıları çok önemsenirken, binlerce çalışan turizm emekçisi yok sayılmıştır

Okullar tedbiren kapatılırken, kütüphaneler tepkilerimiz üzerine kapatılmıştır.

Corona virüs her gün daha korkutucu hale gelirken ve ülkemizde turist olarak bulunup memleketleri Tayvan'a dönen 10 kişilik kafileden 9'unda corona virüs pozitifken, müzelerimiz turist ağırlamaya devam ettirilmiştir

Yine tepkilerimiz üzerine müzelerimiz ziyaretçilere kapatılmış ancak Turizm Enformasyon Bürolarının her gün turistlerle hiçbir önlem alınmaksızın muhataplığı devam etmektedir.

Bir taraftan tüm sanat etkinliklerine ara verilmiş diğer taraftan sanat emekçileri imzaya çağırılmaktadır

2020 yılının başlarında DOB, DT, GSGM gibi sanat kurumlarında güvencesiz olarak uzun yıllar emek veren, sanat çalışanı hiçbir gerekçe gösterilmeden işten atılmış, hala yaptıkları başvurular ve mağduriyetleri giderecek bir adım atılmamışken, son durumla birlikte bu tabloya yeni çalışanlar eklenmiş , sözleşme imzalayan güvencesiz sanat emekçileri de şu an işsiz ve mağdur durumdadırlar. Bu insanlar temel ihtiyaçlarını nasıl giderecek, ne yiyecek, ne içecekler? Sağlıklarını nasıl koruyacaklar

Bu dönemde patronlara işçi çıkarmamaları şartıyla destek verilirken, devlette çalışan sanat emekçisi ile ilgili bir tedbir alma ihtiyacı duyulmamıştır. Güvencesiz istihdam modeline karşı duruşumuz yaşananlarla teyit edilmiştir. Bu yanlış uygulama ve politikalardan bir an önce vazgeçilmelidir.

İnsan sağlığına verdiğimiz maksimum değerle konfederasyonumuz Kesk, Dünya Sağlık Örgütü tarafında Pandemi olarak tanımlanmış corona virüsü salgının yarattığı sorun ve kritik durumların gözlemlenmesi, tespiti ve müdahalesi için İllerde “İl Salgın İzleme Kurulları” oluşturma kararı almıştır.

Kültür Sanat Sen, çalışanlarımızın yanında olmaya her zamanki gibi devam edecek, sağlıklı ve güzel günler göreceğimiz inancını koruyacaktır.