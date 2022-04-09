Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 23 filme 26 milyon TL destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı sinema filmlerine verilen yılın ikinci desteğini açıkladı. Bakanlık 23 filme 26 milyon 450 bin lira destek verecek.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022 yılının ikinci destekleme kurulunda ‘Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım’, ‘İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım’, ‘Çekim Sonrası’, ‘Dağıtım ve Tanıtım’ ile ‘Ortak Yapım’ türündeki 129 proje, sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik destekleme kurulu tarafından değerlendirildi.

11 ‘Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım’ projesine 17 milyon 200 bin lira, 9 ‘İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım’ projesine 8 milyon 250 bin lira, 2 ‘Çekim Sonrası’ projesine 500 bin lira ve 1 ‘Ortak Yapım’ projesine 500 bin lira destek sağlandı. (DHA)