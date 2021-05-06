Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ‘Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri’ açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

* Avrupa Konseyi’nin himayesinde Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından her yıl verilen en uzun soluklu ve en saygın müzecilik ödülleri olan ‘Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri’ bu akşam sahiplerini buldu.

* Troya Müzesi, 2020 Yılı Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü’nün sahibi oldu. Troya Müzesi’nin hemen ardından aynı kategoride ‘2021 Yılı Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü’ Odunpazarı Modern Müzesi’nin oldu.

* Tebrikler Troya, tebrikler Odunpazarı Modern Müzesi. Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi de aynı yarışmada ‘2021 Silletto Ödülü’nü aldı.