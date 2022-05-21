Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgesel yapımlara 4 milyon lira destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema sektörüne 46 belgesel film projesi için 4 milyon lira destek sağladı.

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Bu yılın üçüncü destekleme kurulunda belgesel film yapım türündeki 218 proje, sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik destekleme kurulu tarafından değerlendirildi ve 46 projenin desteklenmesine karar verildi.

Belgesel dünyasının duayen isimlerinin yanı sıra genç belgesel sinemacıların da desteklendiği kurulda sektöre 3 milyon 957 bin lira destek sağlandı.

Bakanlık tarafından bu yılın ilk destekleme kurulunda senaryo, kısa film ve animasyon film türlerindeki 65 projeye 1 milyon 814 bin lira, ikinci destekleme kurulunda ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, çekim sonrası ve ortak yapım türlerindeki 23 projeye 26 milyon 450 bin lira destek verilmişti.

‘UZUN METRAJ’ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

‘İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım’, ‘Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım’, ‘Ortak Yapım’, ‘Çekim Sonrası ve Dağıtım Tanıtım’ türündeki başvurular 27 Haziran’a kadar kabul edilecek.

Başvuruların değerlendirmesi ise eylül ayında, yılın son Sinema Destekleme Kurulu’nda yapılacak. (İHA)