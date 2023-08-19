Kültür Yolu Festivalleri yaygınlaşacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Yolu Etkinlikleri'ni her yıl 5 şehir ilave ederek genişleteceklerini duyurdu.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın uluslararası markalaşma hedefi kapsamında hayata geçirdiği Kültür Yolu Festivalleri, bu yıl 5 Ağustos’ta Kapadokya’da başladı.

Festivalin ikinci ayağı olarak 19-27 Ağustos tarihlerinde Trabzon ve Erzurum’da eşzamanlı etkinlikler düzenleniyor. Sümela ve Palandöken Kültür Yolu Festivalleri için Bakan Mehmet Nuri Ersoy da Trabzon’a geldi.

Boztepe Seyir Terası’nda açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, “Geçen yıl 5 şehirde gerçekleşen etkinliklere 33 milyon vatandaş katıldı. Kültür Yolu Etkinlikleri, Türkiye’nin tanıtımı ve markalaşması için büyük fayda sağlıyor. Her yıl 5 yeni şehir ekleyerek bu festivalleri genişleteceğiz” dedi.

5 Ağustos’ta Kapadokya’da başlayan festivalde 1 milyon kişi etkinliklere katıldı.

Ersoy, Trabzon’da düzenlenecek etkinliklerle ilgili olarak, “Bu festivaller artık her yıl düzenli olarak belirlediğimiz tarihlerde yapılacak. Hem vatandaşlarımızın kültür ve sanata erişimini artırıyoruz hem de şehirlerimizin tanıtımını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ersoy, 12 Kasım’a kadar toplam 11 şehirde devam edecek festivallerin tüm şehirlere hayırlı olmasını diledi.