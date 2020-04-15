Kulüp nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre kulüp mü, klüp mü, kulüb mü?

Kulüp nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre kulüp mü, klüp mü, kulüb mü?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘kulüp’tür. Kulüp mü, klüp mü, kulüb mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...