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Kulüp nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre kulüp mü, klüp mü, kulüb mü?
Kulüp nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre kulüp mü, klüp mü, kulüb mü?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘kulüp’tür. Kulüp mü, klüp mü, kulüb mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Kültür Sanat 15 Nisan 2020 - 09:59

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘kulüp'tür.

KULÜP NE DEMEK:

1- Görüşme, konuşma, okuma, spor yapma vb. amaçlarla yalnız üye olanların toplandıkları yer.

2- Spor kulübü.

3- Kişilerin, toplulukların oluşturduğu grup.

4- Milletlerin oluşturduğu grup.

5- Herkese açık müzikli, içkili eğlence yeri.

KULÜP NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin kulüp mü, klüp mü, kulüb mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı kulüp şeklinde olmalıdır.

klüp (Yanlış kullanım)
kulüb (Yanlış kullanım)
kulüp (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Oğlunu futbol kulübüne yazdırdı.”

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Son güncelleme: 10:00 - 15.04.2020
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