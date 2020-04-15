Kulüp nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre kulüp mü, klüp mü, kulüb mü?

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘kulüp'tür.
KULÜP NE DEMEK:
1- Görüşme, konuşma, okuma, spor yapma vb. amaçlarla yalnız üye olanların toplandıkları yer.
2- Spor kulübü.
3- Kişilerin, toplulukların oluşturduğu grup.
4- Milletlerin oluşturduğu grup.
5- Herkese açık müzikli, içkili eğlence yeri.
KULÜP NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin kulüp mü, klüp mü, kulüb mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı kulüp şeklinde olmalıdır.
klüp (Yanlış kullanım)
kulüb (Yanlış kullanım)
kulüp (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Oğlunu futbol kulübüne yazdırdı.”