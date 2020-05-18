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Kupür nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre kupür mü, küpür mü?
Kupür nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre kupür mü, küpür mü?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘kupür’dür. Kupür mü, küpür mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 18 Mayıs 2020 - 11:03

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘kupür'dür.

KUPÜR NE DEMEK:

1- Giyside kesim.

2- Kesik.

KUPÜR NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin kupür mü, küpür mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı kupür şeklinde olmalıdır.

küpür (Yanlış kullanım)

kupür (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Tarihin o en karanlık dönemlerine ait gazete kupürlerini topluyordu.”

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