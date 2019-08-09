Kurdele nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre kurdele mi, kurdale mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘kurdele'dir.
KURDELE NE DEMEK:
1- Geniş ipekli şerit.
2- Belli bir biçim verilmiş saça veya giysinin yakasına takılan ince kumaş.
KURDELE NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “kurdele, kurdale” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı kurdele şeklinde olmalıdır.
kurdale (Yanlış kullanım)
kurdele (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Annesi saçına renkli kurdeleler taktı.”