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Kurdele nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre kurdele mi, kurdale mi?
Kurdele nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre kurdele mi, kurdale mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘kurdele’dir. Kurdele mi, kurdale mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Kültür Sanat 9 Ağustos 2019 - 09:55

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘kurdele'dir.

KURDELE NE DEMEK:

1- Geniş ipekli şerit.

2- Belli bir biçim verilmiş saça veya giysinin yakasına takılan ince kumaş.

KURDELE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “kurdele, kurdale” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı kurdele şeklinde olmalıdır.

kurdale (Yanlış kullanım)
kurdele (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Annesi saçına renkli kurdeleler taktı.”

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Son güncelleme: 09:56 - 09.08.2019