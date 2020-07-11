Küre Dağları Milli Parkı’nda kanyon içindeki şelaleye yoğun ilgi

Ulus ilçesinde Ulukaya köyündeki mitolojik hikayeye göre, ‘aşk tanrısı Eros’un, eşinin kendisini artık sevmediği düşüncesiyle intihar eden ‘Selamnos’un bedenini dönüştürdüğü şelaleden su içen, mendilini ıslatan ya da yüzünü yıkayanlar, yaşadıkları aşk acısından kurtuluyor. Ulukaya Şelalesi ve Ulukaya Kanyonu, 1998 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından ‘doğal sit alan’ ilan edildi. İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta 10 metre genişliğinde bir kaya oyuğundan çıkan ve 25 metre yükseklikten akan şelalenin altında 40-50 metrelik gölet bulunuyor. 2019 yılında 100 bin yerli ve yabancı turistin ağırlandığı şelaleye ilgi, her geçen gün artıyor. (DHA)

