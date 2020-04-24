Küresel salgın ve ruh sağlığı

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın 26 Nisan Pazar günü saat 18:00’de internet üzerinden canlı olarak yapacağı “Psikanalistlerle Çocuk ve Ergen Söyleşileri”nde corona virüsü nedeniyle oluşan küresel salgın ortamının ruh sağlığı üzerindeki etkileri konuşulacak.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, söyleşi dizisi “Psikanalistlerle Çocuk ve Ergen Söyleşileri”ne online olarak devam ediyor. İnternet üzerinden canlı olarak düzenlenecek bu ilk söyleşide, Tijen Demirörs ve Nilüfer Erdem, küresel salgın ortamının ruh sağlığı üzerindeki etkileri ve başkalaşan mekân kavramını ele alacak.

Demirörs ve Erdem, ayrıca fiziksel mekânın ve geçiş alanlarının kaybolmasının etkileri ile olası çözümleri, sınırların önemini, sınır ihlallerinin olası sonuçlarını ve kontaminasyonu, takıntılar ve endişeler çerçevesinde değerlendirecek.