Kürk Mantolu Madonna’da rol değişimi

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Yazılmasının üzerinden yetmiş yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen, en çok okunanlar listesinden adı eksilmeyen, Türkiye okurunun başucu kitabı Kürk Mantolu Madonna; geçtiğimiz sezon Türkiye'de ilk defa tiyatro oyunu olarak seyirci karşısına çıktı. Günümüz Türkiye tiyatrosunun başarılı yönetmenlerinden Engin Alkan'ın sahneye uyarlayıp yönettiği oyunun başrollerini Tuba Ünsal, Alper Saldıran, Sercan Badur, Lila Gürmen, Sacide Taşaner paylaşırken, Kayhan Yıldızoğlu da konuk oyuncu olarak yer alıyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SAHNEDE

Geçtiğimiz sezon Menderes Samancılar'ın oynadığı ‘Raif Efendi’ rolünü ise bu sezon oyunun yönetmeni Engin Alkan oynayacak. 26 Eylül Çarşamba günü UNIQ İstanbul sahnesinde seyirciyle buluşmaya hazırlanan oyun, Anadolu'nun işgali sırasında babası tarafından müttefik Almanya'ya gönderilen Raif'in, ressam Maria Puder'le Berlin'de yaşadığı baş döndürücü aşkın hikayesini anlatıyor. Bir yandan benliğimizin en karanlık noktalarına ışık tutarken, bir yandan da ruhumuzun onu tamamlayan bir başka ruhla karşılaştığında nasıl tutkuyla bağlandığını, en sıradan insan yaşamının bile nasıl derin bir anlama bürünebildiğini gözler önüne seriyor.