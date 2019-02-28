Kürklü Venüs 9 farklı sahnede

Yönetmenliğini Ersin Umut Güler’in yaptığı, başrolünde de Güler ile Pervin Bağdat’ın rol aldığı oyun Sacher Masoch'un Kürklü Venüs adlı romanını sahneye uyarlayan yazar-yönetmen Thomas Novachek’in oyundaki Vanda Dunayev rolü için aradığı kadın oyuncuyu bulamamasıyla başlıyor. Binlerce yıllık kadın-erkek ilişkisi üzerinden toplumsal cinsiyet meselesine, bireyin arzularının karanlık taraflarına ve insan doğasının sınırlarına değen oyun, son yıllarda en dikkat çekici yapımlardan…
Oyun takvimi şöyle:
2 Mart Cumartesi / DasDas-Ataşehir
7 Mart Perşembe / Konak Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi
8 Mart Cuma / Caddebostan Kültür Merkezi
9 Mart Cumartesi / Sahne Beşiktaş
12 Mart Salı / Moda Sahnesi
13 Mart Çarşamba / Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi
15 Mart Cuma / Bergama Kültür Merkezi
21 Mart Perşembe / Uniq İstanbul
23 Mart Cumartesi / Sahne Pulcherie-Beyoğlu
KÜNYE
Yazan: David Ives
Çeviren-Dramaturgi: Şafak Özen
Yöneten: Ersin Umut Güler
Dekor-Işık Tasarımı: Cem Yılmazer
Kostüm Tasarımı: Özlem Kaya
Ses, Efekt Tasarımı, Müzik: Tufan Dağtekin
Oynayanlar: Pervin Bağdat, Ersin Umut Güler
Afiş Tasarımı: Uğurcan Ataoğlu
Afiş ve Oyun Fotoğrafları: Orhan Cem Çetin, Saygın Serdaroğlu