Kürşat Başar Orkestrası ve Nükhet Yalçın, sevenleriyle buluşuyor

Yazar, gazeteci ve müzisyen kimliği ile kendinden söz ettiren 'Kürşat Başar', kendi orkestrası ve Nükhet Yalçın ile birlikte Club Quartier içinde bulunan, eşsiz sunum ve mükemmel servis anlayışıyla Brunelle Moda Restaurant'da Kasım ayı boyunca her Çarşamba sahne alıyor.

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Kürşat Başar Orkestrası ve Nükhet Yalçın, müzikseverlere, Caz ve Latin müziğin klasiklerinden Türk Halk Müziği’nin unutulmaz eserlerine, kendi bestelerinden rock ve blues çeşitlemelerinin farklı yorumlarına kadar geçmişten bugüne kadar uzanan geniş bir yelpaze ile unutulmaz saatler yaşatıyor. Kürşat Başar'a piyanoda yılların deneyimli orkestra şefi Zafer Çebi, basta Uğur Yalçın, davulda Batuhan Büyükdoğan ve solist olarak müthiş sesi ve geniş repertuarı ile Nükhet Yalçın eşlik ediyor.