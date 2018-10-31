Kürşat Başar Orkestrası ve Nükhet Yalçın, sevenleriyle buluşuyor
Kürşat Başar Orkestrası ve Nükhet Yalçın, müzikseverlere, Caz ve Latin müziğin klasiklerinden Türk Halk Müziği’nin unutulmaz eserlerine, kendi bestelerinden rock ve blues çeşitlemelerinin farklı yorumlarına kadar geçmişten bugüne kadar uzanan geniş bir yelpaze ile unutulmaz saatler yaşatıyor. Kürşat Başar'a piyanoda yılların deneyimli orkestra şefi Zafer Çebi, basta Uğur Yalçın, davulda Batuhan Büyükdoğan ve solist olarak müthiş sesi ve geniş repertuarı ile Nükhet Yalçın eşlik ediyor.