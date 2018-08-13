Kürşat Zengin’den ilginç Sezen Aksu anısı: Onun yüzünden nezarette kaldım

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Yeni teklisi ‘Kalbim’ ile müzikseverlerin karşısına çıkan Kürşat Zengin, TRT FM'de Michael Kuyucu’nun programına konuk oldu. Zengin, boksörlük yaparken hocasının telkini üzerine TRT’nin yaptığı yarışmaya girdiğini anlattı. Minik Serçe’nin ‘Tükeneceğiz’ parçasını seslendirdikten sonra duygulu anlar yaşayan Zengin, ”Aklıma Sezen Aksu ile ilgili bir anım geldi, aslında anlatsam rezil olurum ama madem ki anı geldi anlatayım” dedi.

‘BENİ SALDIRGAN SANDILAR’

Zengin, Sezen Aksu ile yaşadığı dünyada az kişinin başına gelebilecek bir olayı şöyle anlattı:

”Sezen Aksu Brüksel konseri için Brüksel’e gelmişti. O gün şans eseri bende Türkiye'den aynı uçakla Brüksel’e gidiyordum. Havalimanında benim de tanıdığım bir organizatör Sezen hanımı karşılamak için havalimanına geldi. Orada karşılaştık ona ağabey ne işin var burada diye” sordum. O bana ”Sezen Aksu konseri var ya onun için Sezen hanımı karşılamaya geldik senle aynı uçakta geldi herhalde” diye cevap verdi. Bunu duyunca ben şaşırdım, organizatöre Sezen hanımla bir fotoğraf çektirmek istiyorum dedim. Menajeri ”olmaz” dedi. Sonra ben Sezen Aksu ile fotoğraf çekmeyi kafaya taktım ve bir köşede saklanıp Sezen hanımın dışarı çıkmasını bekledim. Bunu çok istedim çünkü Sezen Aksu’nun en büyük hayranlarından biri de benim. Tam Sezen Hanım kapıdan çıktı ben yavaş yavaş kendisine yaklaştım, sırt çantamla onun yanına gidip fotoğraf çektirmek istedim. Tam yaklaşırken askerler beni alaşağı etti, beni yere yatırdılar ve bütün havalimanını boşalttılar. Daha sonra beni 24 saat nezarethaneye attılar oradan çıkana kadar akla karayı seçtik. Beni saldırgan sandılar. Bakın ben de müzikle ilgileniyorum. Brüksel’e konser için geldim. Sezen Aksu’nun hayranıyım.Tek isteğim sadece fotoğraf çektirmekti, kötü niyetin yoktu filan dedim ama derdimi anlatıncaya kadar içeride kaldım. Konser afişlerim, sözleşmem filan gösterildi öyle çıkabildim. O konser öncesi yaşadığım 24 saatlik nezaret hikayemi unutmam, ne zaman bir Sezen Aksu şarkısı söylesem hep o yaşadığım olay aklıma gelir, duygulanırım. Sonuçta temize çıktım tabii ki. Ama Sezen Aksu’nun bana bir fotoğraf borcu var”.

İHA