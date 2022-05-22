Kurt Cobain’in elektro gitarı açık artırmada

Kurt Cobain'in Smells Like Teen Spirit müzik videosunda çaldığı elektro gitar, Julien's Auctions tarafından satışa sunuluyor. Seattle Pop Kültür Müzesi'nde sergilenen 1969 Fender Mustang gitarın başlangıç fiyatının 600.000 doların üzerinde olması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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1994’te hayatını kaybeden Kurt Cobain’in, grubu Nirvana ile seslendirdiği Smells Like Teen Spirit şarkısının klibinde kullandığı gitar açık artırmayla satışa çıkıyor.

Guitar World ile yaptığı son röportajda 1969 Fender Mustang hakkında konuşan Cobain, “Solak biriyim ve makul fiyatlı, yüksek kaliteli solak gitar bulmak çok kolay değil. Ama dünyadaki tüm gitarlar arasında benim favorim Fender Mustang. Sadece iki tanesine sahibim.”

Gitar, Seattle’ın Pop Kültür Müzesi’nde son 12 yıldır sergileniyor.

1991’de piyasaya sürülen ve gitar riff’i hemen tanınabilen şarkı ise bir dönemin adeta marşı haline gelmişti. Hatta Cobain, şarkının gördüğü ilgiden nefret etti ve Rolling Stone’a şunları söyledi: “Herkes o şarkıya çok fazla odaklandı. Büyük tepki almasının nedeni, insanların onu MTV’de milyonlarca kez görmüş olması. Beyinlerine işlendi.”

Açık artırmada Cobain’in 1965 Dodge Dart 170 sedanı yer alıyor. Julien’s Auctions’a göre, Cobain’in sahip olduğu ve kullandığı bilinen tek araba. Ayrıca Cobain’in şarkının klibinde giydiği çizgili kısa kollu tişörtün NFT’si de açık artırmaya çıkıyor. Müzayede evi, Kurt’ün asıl tişörtünün annesine verildiğini söyledi.

Gelirlerin bir kısmı, ruh sağlığı bozuklukları hakkında farkındalığı artırmak ve bu hastalıklarla çok sık ilişkilendirilen damgalamayı kaldırmak için kullanılacak.

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