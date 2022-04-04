Kurt Cobain’in gitarı müzik tarihinin en pahalı eşyası oldu

Efsanevi müzisyen Kurt Cobain'in gitarı, müzik tarihinin en değerli 101 parçası listesinde yer alarak şimdiye kadarki en pahalı rock hatıra eşyası oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

1994 yılında intihar ederek hayatını kaybeden Nirvana solisti ve müzisyen Kurt Cobain’in gitarı, Record Collector dergisinin “Müzik tarihinin en değerli 101 parçası” listesine girdi.

Record Collector dergisi yazarı Ian Shirley, açık artırmada satılan en pahalı 101 hatıra eşyasını sıraladı. Grunge müziği denildiğinde akla gelen ilk isimlerden olan Cobain’in gitarı ise yaklaşık 87 milyon TL (4,5 milyon Sterlin) ile şimdiye kadarki en pahalı rock hatıra eşyası oldu.

LİSTEDE KİMLER VAR?

2020’de el değiştiren gitar, Jimi Hendrix, Keith Richards, Elvis Presley ve Ringo Starr’ın sahip olduğu enstrümanların önüne geçti.

Pink Floyd’un efsane ismi Dave Gilmour’un gitarı, tüm zamanların en çok satanlar listesinde üçüncü oldu.



İlk 10’da ayrıca John Lennon ve Ringo Starr da bulunuyor ve listede Beatles’ın arabaları, gitarları, bateri kitleri ve piyanolarıyla yer alıyorlar.

Lennon’ın ikonik Rolls-Royce aracı, 1985’te Sotheby’s’de yaklaşık 28 milyon TL (1.700.000 Euro) karşılığında satılarak altıncı en çok satan oldu.

George Michael, 2000 yılında yaklaşık 27 milyon TL (1,670,000 Euro) karşılığında listede yedinci sırada yer aldı.

Ringo Starr’ın ilk bateri seti de 2015’te yaklaşık 31 milyon TL’ye (1.595,740 Sterlin) satılarak sekizinci en pahalı bateri seti oldu.

İlginizi Çekebilir Kurt Cobain'in kızı Frances Bean Cobain'den aşk itirafı

İlginizi Çekebilir Nirvana'nın eski bateristi Dave Grohl, Kurt Cobain'in ölümünü anlattı