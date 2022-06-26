Kürtaj yasağına eğlence endüstrisi de sesini yükseltiyor: Disney ve Netflix’ten yeni karar

Yüksek Mahkeme'nin kürtaj konusunda 50 yıllık anayasal erişimi bozmasından sonra Netflix ve Disney gibi pek çok stüdyo bu karara karşı çalışanlarını desteklemek için yeni planlarını hazırladı.

Sozcu.com.tr

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ABD Yüksek Mahkemesi’nin kürtaj erişimini bozan resmi kararı, ülkede ses getirmeye devam ediyor. Sadece siyaset dünyasından isimler değil, eğlence dünyasından ünlülerin ve hatta teknoloji şirketlerinin de tepki gösterdiği karara video stüdyolar da karşı bir duruş sergiledi.

Eğlence endüstrisinden stüdyolar, kürtaj erişimine ihtiyaç duyan çalışanlara destek sağlama planlarını duyurdu.

Netflix, Sony, Comcast, Paramount, Warner Bros, Amazon ve diğer stüdyolar ve ağlar, alınan karardan sonra kendi ülkelerinden çıkmak zorunda kalabilecek çalışanlarını desteklemek için hamlelerini duyurdular. Eyaletlerin kürtaj erişimini yasaklamak için harekete geçmesi durumunda, sağlık planlarının bir parçası olarak seyahat ödemelerini de yapmaya karar verdi.

Hollywood Reporter; Netflix’in, çalışanlarına çalıştıkları süre boyunca kanser tedavisi, organ nakli ve kürtaj için 10.000 dolara kadar seyahat ödemesine erişimi sağladığını belirtti. Aynı şekilde Paramount CEO’su Bob Bakish de kürtaj gibi bölgede yasaklanmış hizmetlerin stüdyonun ödeyeceğini onayladı.

Bu stüdyolara şimdi de Walt Disney Company katıldı ve büyük bir hamle yaptı. Disney çalışanlarına ve aile üyelerine, benzer düzeylerde bakım almaları sağlama taahhüdünü sürdüreceğini bildirdi. Stüdyo, bu taahhüde kürtajı da dahil etti.

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