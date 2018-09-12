Kurtalan Ekspres sahneye çıkıyor

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Türkiye'nin ilk rock gruplarından biri olan Kurtalan Ekspres, 1972 yılında Barış Manço tarafından kuruldu. İsmini Haydarpaşa – Kurtalan hattında çalışan Kurtalan Ekspresi'nden alan grup, Manço'nun vefatının ardından Cem Karaca ile çalışmaya başladı. Grup, 2011 yılında Barış Manço, Cem Karaca ve Bahadır Akkuzu gibi sanatçıları anmak adına Teoman, Feridun Düzağaç, Özlem Tekin, Ogün Sanlısoy, Fuat Güner, Nev, Hayko Cepkin, Bülent Ortaçgil, Emre Aydın, Erkan Oğur gibi önemli isimlerin yer aldığı “Göğe Selam” adlı albümü çıkardı.

NAZIM HİKMET AKADEMİSİ’NDE YETİŞTİ

Genç besteci, söz yazarı ve vokalist Emir Can İğrek, müzik yolculuğuna Tekirdağ'da başladı. Nazım Hikmet Akademisi’nde şan ve solfej eğitimi aldıktan sonra Nazım Hikmet Akademi Korosu’nda 4 yıl koristlik yapan genç şarkıcı, BİP Akustik adlı programda bestelerini ve sesini dinleyenlere duyurma imkanı yakaladı. Besteleri Ferhat Göçer, Funda Arar gibi ünlü isimler tarafından seslendirilen Emir Can İğrek'in “Beyaz”, “Gönül Davası” ve “Aç Bağrını” adlı tekli çalışmaları bulunuyor.

Konser, 15 Eylül akşamı 22.45'te başlayacak.