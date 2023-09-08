HAYAT
Abone Ol

Kuru Otlar Üstüne’nin bilet geliri depremzedelere

Adana'da 18-24 Eylül'de düzenlenecek 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Türkiye prömiyerini yapacak 'Kuru Otlar Üstüne' filminin bilet geliri, depremzedelere bağışlanacak.

Yayınlanma: 16:06 - 08 Eylül 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kuru Otlar Üstüne’nin bilet geliri depremzedelere

Festival komitesinin açıklamasına göre, tüm etkinlik ve gösterimlerin ücretsiz olduğu festivalde bu yıl 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelere yardımcı olabilmek amacıyla ‘İhtiyaç Haritası’ ile işbirliği yapıldı.

Bu kapsamda, 76. Cannes Film Festivali’nde Merve Dizdar’a ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazandıran ‘Kuru Otlar Üstüne’ filminin bilet satışından elde edilecek gelir, ‘İhtiyaç Haritası’ aracılığıyla depremzedelere ulaştırılacak.

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın yanı sıra başrol oyuncuları Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu ve Musab Ekici’nin de katılacağı ‘Kuru Otlar Üstüne’ filminin 22 Eylül’de saat 13.30’da yapılacak Türkiye prömiyerinin biletleri Mobilet üzerinden satılacak.

Sezen Aksu'dan Merve Dizdar'a tebrik ziyaretiİlginizi ÇekebilirSezen Aksu'dan Merve Dizdar'a tebrik ziyaretiKadir İnanır Merve Dizdar'ı eleştirenlere tepki gösterdiİlginizi ÇekebilirKadir İnanır Merve Dizdar'ı eleştirenlere tepki gösterdiReuters'tan Merve Dizdar yorumu: Kutuplaşmış Türkiye'ye geri döndüİlginizi ÇekebilirReuters'tan Merve Dizdar yorumu: Kutuplaşmış Türkiye'ye geri döndü
X Reklam