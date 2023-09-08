Kuru Otlar Üstüne’nin bilet geliri depremzedelere
Adana'da 18-24 Eylül'de düzenlenecek 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Türkiye prömiyerini yapacak 'Kuru Otlar Üstüne' filminin bilet geliri, depremzedelere bağışlanacak.
Festival komitesinin açıklamasına göre, tüm etkinlik ve gösterimlerin ücretsiz olduğu festivalde bu yıl 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelere yardımcı olabilmek amacıyla ‘İhtiyaç Haritası’ ile işbirliği yapıldı.
Bu kapsamda, 76. Cannes Film Festivali’nde Merve Dizdar’a ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazandıran ‘Kuru Otlar Üstüne’ filminin bilet satışından elde edilecek gelir, ‘İhtiyaç Haritası’ aracılığıyla depremzedelere ulaştırılacak.
Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın yanı sıra başrol oyuncuları Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu ve Musab Ekici’nin de katılacağı ‘Kuru Otlar Üstüne’ filminin 22 Eylül’de saat 13.30’da yapılacak Türkiye prömiyerinin biletleri Mobilet üzerinden satılacak.