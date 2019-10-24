Kuruluş Osman geliyor, Sen Anlat Karadeniz gidiyor

Diriliş Ertuğrul'un devamı olan ve başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisi ATV'de yayınlanacak. Çarşamba günleri izleyicilerle buluşması planlanan dizinin başlaması ile 3 sezondur yayınlanan Sen Anlat Karadeniz yayından kaldırılacak.

TRT 1 ekranlarında geçen sezon ekranlara veda eden Diriliş Ertuğrul’un devamı olan Kuruluş Osman için geri sayım başladı. Dizi, yakında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Kanal, dizinin çarşamba günleri yayınlanmasını istedi. Bu talep sonrasında Sen Anlat Karadeniz’in fişi çekildi.

Sen Anlat KaradenizKasım ayının ikinci haftası 64. bölümle final yapması beklenen Sen Anlat Karadeniz’in ardından, gelecek çarşamba akşamı Kuruluş Osman ilk bölümünün yayınlanması tahmin ediliyor.

Engin Altan Düzyatan’ın başrolünü oynadığı Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olarak çekilen ve başrolünde Burak Özçivit’İn olduğu dizi ile ilgili şimdiye kadar 2 fragman yayınlandı.