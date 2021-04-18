Kurumuş ağaçlar onun elinde sanat eserine dönüşüyor

Antalya'da yaşayan geri dönüşüm (driftwood) sanatçısı Adnan Ceylan, doğadan topladığı kurumuş kök, dal ve ağaçlardan çeşitli heykel ve ev aksesuarları yapıyor.

Çocukluğunu ve gençlik yıllarını Belçika'da geçirdikten sonra Türkiye'ye dönüş yapan Ceylan, turizm ve mutfak sanatları eğitimi alsa da içindeki sesi dinleyip sanatsal çalışmalarına ağırlık vermiş.

TERCİHİM SEDİR AĞACI

Eserlerine malzeme toplamak için sık sık ekibi ile ormanlara gittiğini söyleyen Ceylan, “Orman Müdürlüğü'nden izin aldıktan sonra oralarda bulabildiğim belirli parçaları seçiyorum. Ben eserlerimde daha çok sedir ağaçlarından yararlanıyorum. Çünkü sedir ağacı kurtlanmıyor, bozulmuyor, uzun süre dayanabiliyor. Ağacın kabuklarını ve karkas kısımlarını topluyorum daha çok. Daha sonra temizlik aşaması var. Ardından da metal konstrüksiyon üzerine teker teker yerleştiriyorum. Bu yerleştirme esnasında ise kası doğru kavisle veya gözün efektini doğru ahşabın doğru bölgesinden alıp yerleştirdiğim için, doğal bir şekil alıyor” dedi.

YURTDIŞINDAN DA İLGİ GÖRÜYOR

Ceylan'ın ağaçtan yaptığı heykeller yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da büyük beğeni topluyor. Sanatçının yaptığı kartal heykeli, iş insanı Rahmi Koç'un evini, at heykeli ise oğlu Ali Koç'un ofisini süslüyor.

Ceylan son olarak Cumhurbaşkanlığı'nın düzenlediği ‘Atıktan Sanata' başlıklı sergiye 6 heykeliyle katıldı.

FİYATI 300 BİN TL'YE ÇIKIYOR

Heykellerin fiyatı, boyutlarına ve kullanılan malzemeye göre değişiyor. Ceylan, heykellerin 1000 TL ile 300 bin TL arasında alıcı bulabildiğini dile getirdi.

Çalışmalarını Antalya'daki evinin bahçesine kurduğu atölyede sürdüren sanatçı, heykeller dışında ahşap masa, sandalye, özel tasarım kitaplık gibi eşyalar da yapıyor.