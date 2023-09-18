Kuş bakışı ‘Allah’ lafzı gören külliyenin inşası tamamlandı

Kırıkkale'de 8 yıl süren inşaatın ardından tamamlanan İslami Değerler Külliyesi, 22 Ekim'de düzenlenen törenle açıldı. Külliyede, 4 yarım hilal şeklinde tasarlanan Mescid-i Rağbet Camisi, gökyüzünden bakıldığında "Allah" lafzıyla dikkat çekiyor.

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Külliyenin kurucusu Bahattin Akyön, yaptığı açıklamada, külliyenin Kırıkkale’de bir ilk olduğunu söyledi.

Akyön, “Külliyemizde 4 yarım hilal şeklinde yarım kubbe bulunuyor. Bu hilallerle İslam’ın nurunu ve nişanesini dört bir yöne temsil ediyoruz. Ayrıca semadan bakıldığında ‘Allah’ lafzını Anadolu’nun bağrına mühür gibi vurduğumuz ve ‘Allah’ lafzı üzerine kurulu bir cami inşa ettik. Gece ışıklar yandığında ‘Allah’ lafı semalardan görünüyor” dedi.

Külliyede 500 kişilik erkek, 250 kişilik kadın alanı olmak üzere 2 ayrı mescit, kütüphane, gasilhane, imam evi, lojman ve misafirhane bulunuyor.

Akyön, külliyenin yapımında kendilerine destek veren hayırseverlere teşekkür etti. (AA)