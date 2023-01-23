Kuş pisliğiyle kaplı tablonun sanat eseri olduğu ortaya çıktı… 3 milyon dolara satılması bekleniyor

New York'ta bir barakada kuş pislikleriyle kaplı bir yağlı boya tablonun ender bir sanat eseri olduğu keşfedildi. Eserin, 17. yüzyıldan kalma ünlü ressam Anthony van Dyck tarafından yapıldığı belirtildi ve Sotheby's, tablonun 2 ila 3 milyon dolar arasında satılmasını bekliyor.

Sozcu.com.tr

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New York’ta bir barakada bulunan kuş pislikleriyle kaplı bir yağlı boya tablo, önümüzdeki hafta Sotheby’s müzayedesinde satılacak. Tablonun satış fiyatının 3 milyon dolara kadar çıkması bekleniyor.

Sakallı, yaşlı bir adamın çıplak bir şekilde bir taburede otururken tasvir edildiği tablonun, 17. yüzyılda yaşamış ünlü ressam Anthony van Dyck tarafından yapıldığı belirtildi.

Tablonun, 1615-1618 yılları arasında yapıldığı tahmin ediliyor. Sanat koleksiyoncusu Albert B. Roberts, resmi 20. yüzyılın sonlarında New York, Kinderhook’ta bir çiftlik kulübesinde buldu. Ve Roberts, parçayı 600 dolara satın aldı.

Bir sanat tarihçisi olan Susan Barnes, tablonun Aziz Jerome ve Melek adlı eserinin taslağı olduğunu belirledi. Barnes, yaklaşık bir metre uzunluğundaki tablonun Van Dyck’in bu tür ölçekte hayatta kalan yalnızca iki çalışmasından biri olduğunu söyledi.

Sotheby’s’den Christopher Apostle, “Gerçekten sergilenmek için tasarlanmamış. Sanatçı, daha sonra başvurmak üzere onları genellikle stüdyoda tutuyordu” dedi.

Şu anda Roberts’a ait olan tablo, önümüzdeki perşembe satışa sunuluyor. Gelirin bir kısmı, sanatçılara, diğer yaratıcı kişilere ve hayır kurumlarına mali destek sağlayan Albert B. Roberts Vakfı’na gidecek.

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