‘Kuşadası eğlence ve müziğin başkenti olacak’

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Number1 ve Kuşadası Belediyesi’nin iş birliğini canlı yayında müjdeledi.

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DJ Kadir Çetin'in programına konuk olan Günel, “Number1 FM ve Number1 Türk FM, 15 Mayıs'tan 15 Eylül'e kadar Kuşadası'ndan yayın yapacak. Ayrıca burada radyo ve TV stüdyoları olacak. Bu olabildiğince müzik demek” dedi. Günel ayrıca, Number1 Müzik Ödülleri'nin de bu yıl yapılacak iş birliğine dahil olduğunu, Kuşadası'nın bu yaz müziğin ve eğlencenin başkenti olacağını söyledi.