Kuşadası Gençlik Festivali başladı

Geçtiğimiz yıl 90 bin müzikseveri buluşturan Kuşadası Gençlik Festivali’inin ikinci gününe Pentagram ve Duman damgasını vurdu. ‘Her zaman iyi müzik’ sloganıyla Kuşadası Belediyesi işbirliği ile Kuşadası Davutlar Bölgesi Sevgi Plajı’nda gerçekleşen festivalde dün sırasıyla The Madcap, Piiz, Murder King, What Da Funk, Erdem Yener, Melek Mosso, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Umut Kuzey, Ceza, Ümit Besen & Pamela, Pentagram ve Duman performans sergiledi.
13 Temmuz Cuma
1.Sahne
Hayko Cepkin
Halil Sezai
Pera
Yasemin Mori
Niyazi Koyuncu
Hedonutopia
2.Sahne
Şebnem Ferah
maNga
Fatma Turgut
Gazapizm
Gülçin Ergül
Sekerse Tehlike
14 Temmuz Cumartesi
1.Sahne
Athena
Pinhani
Adamlar
Deniz Tekin
Çamur
Supernova
2.Sahne
Emre Aydın
Seksendört
Ezhel
Sena Şener
Gökcan Sanlıman
Palmiyeler
15 Temmuz Pazar
1.Sahne
Teoman
Feridun Düzağaç
Zakkum
Kalben
Sattas
Ezgi Aktan
2.Sahne
Mor ve Ötesi
Selda Bağcan & Boom Pam
Cem Adrian
Vega
Aydilge
Öfkeli Kalabalık