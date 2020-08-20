Kuşadası Kitap Fuarı açıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Toplumsal Yayın Grubu iş birliğinde düzenlenen ‘Kuşadası Kitap Fuarı’ kapılarını düzenlenen bir tören ile açtı. Türkiye’nin en önemli yayınevlerinin katıldığı 10 günlük fuarda gerçekleşecek olan söyleşi ve imza günlerinde edebiyat severler ünlü yazarlarla buluşma şansı yakalayacak.

Fuar için Atatürk Meydanı'nda açılış töreni düzenlendi. 22 yayın evi ile 40 yazarın katıldığı ve 29 Ağustos'a kadar açık kalacak olan fuarda düzenlenecek imza ve söyleşi günleri ile kitap tutkunları sevdikleri yazarlar ile buluşup sohbet etme şansı yakalayacak.



Kuşadası Kitap Fuarı'na katılacak olan yazarların bazıları şöyle; Fikri Sağlar, Ümit Zileli, Türker Ertürk, Tuba Emlek, Deniz Kuşça, Mehtap Meral, Oya Adıyaman, Ali Avcu, Ergün Poyraz, Hüseyin Koca, Murat Kaplan, Özer Anaç, Derya Özmen, Seherhan Kızmaz, Berkiz Berksoy, Oya Özer, Çağla Şahin, İsmail Atan. (İHA)