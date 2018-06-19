Kuşadası’nda müzik ve eğlence vakti

Kuşadası Belediyesi işbirliği ile Kuşadası Davutlar Bölgesi Sevgi Plajı’nda gerçekleşecek festival 5 gün sürecek. Umut Kuzey önderliğinde, Milyon Yapım organizasyonuyla RedBull katkılarıyla gerçekleşecek festivalde 5 gün boyunca 2 ana sahnede toplamda 55 farklı sanatçı ve grup performans verecek.
İŞTE, PROGRAM…
11 Temmuz Çarşamba (Açılış Partisi)
1.Sahne
Shantel
Islandman
2.Sahne
Moğollar
Yeni Türkü
Set
12 Temmuz Perşembe
1.Sahne
Pentagram
Ceza
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Erdem Yener
Murder King
The Madcap
2.Sahne
Duman
Ümit Besen & Pamela
Umut Kuzey
Melek Mosso
What Da Funk
Piiz
13 Temmuz Cuma
1.Sahne
Hayko Cepkin
Halil Sezai
Pera
Yasemin Mori
Niyazi Koyuncu
Hedonutopia
2.Sahne
Şebnem Ferah
maNga
Fatma Turgut
Gazapizm
Gülçin Ergül
Sekerse Tehlike
14 Temmuz Cumartesi
1.Sahne
Athena
Pinhani
Adamlar
Deniz Tekin
Çamur
Supernova
2.Sahne
Emre Aydın
Seksendört
Ezhel
Sena Şener
Gökcan Sanlıman
Palmiyeler
15 Temmuz Pazar
1.Sahne
Teoman
Feridun Düzağaç
Zakkum
Kalben
Sattas
Ezgi Aktan
2.Sahne
Mor ve Ötesi
Selda Bağcan & Boom Pam
Cem Adrian
Vega
Aydilge
Öfkeli Kalabalık