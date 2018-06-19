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Kuşadası’nda müzik ve eğlence vakti
Kuşadası’nda müzik ve eğlence vakti
Geçtiğimiz yıl 90 bin müzikseveri buluşturan Kuşadası Gençlik Festivali 3. yılında 11-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenleniyor.
Kültür Sanat 19 Haziran 2018 - 13:20

Kuşadası Belediyesi işbirliği ile Kuşadası Davutlar Bölgesi Sevgi Plajı’nda gerçekleşecek festival 5 gün sürecek. Umut Kuzey önderliğinde, Milyon Yapım organizasyonuyla RedBull katkılarıyla gerçekleşecek festivalde 5 gün boyunca 2 ana sahnede toplamda 55 farklı sanatçı ve grup performans verecek.

İŞTE, PROGRAM…

11 Temmuz Çarşamba (Açılış Partisi)
1.Sahne
Shantel
Islandman

2.Sahne
Moğollar
Yeni Türkü
Set

12 Temmuz Perşembe
1.Sahne
Pentagram
Ceza
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Erdem Yener
Murder King
The Madcap

2.Sahne
Duman
Ümit Besen & Pamela
Umut Kuzey
Melek Mosso
What Da Funk
Piiz

13 Temmuz Cuma
1.Sahne
Hayko Cepkin
Halil Sezai
Pera
Yasemin Mori
Niyazi Koyuncu
Hedonutopia

2.Sahne
Şebnem Ferah
maNga
Fatma Turgut
Gazapizm
Gülçin Ergül
Sekerse Tehlike

14 Temmuz Cumartesi
1.Sahne
Athena
Pinhani
Adamlar
Deniz Tekin
Çamur
Supernova

2.Sahne
Emre Aydın
Seksendört
Ezhel
Sena Şener
Gökcan Sanlıman
Palmiyeler

15 Temmuz Pazar
1.Sahne
Teoman
Feridun Düzağaç
Zakkum
Kalben
Sattas
Ezgi Aktan

2.Sahne
Mor ve Ötesi
Selda Bağcan & Boom Pam
Cem Adrian
Vega
Aydilge
Öfkeli Kalabalık

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