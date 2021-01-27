Kütahya’da bulundu, Roma İmparatorluğu’na ait!

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne 2012’de dahil edilen, Anadolu’daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı’na ev sahipliği yapan Aizanoi’de kazı ve alan çalışmaları, Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü koordinatörlüğünde yürütülüyor.

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Elif Özer, antik kentte daha önce Alman arkeologların yaptığı çalışmaların, 2011’den itibaren Türk uzmanlarca yürütüldüğünü söyledi.

“AUGUSTUS DEVRİNE AİT”

Antik kentten geçen çayda, Roma döneminde olduğu gibi kayıkların yüzdürüleceği Aizanoi Penkalas Projesi çalışmalarında bir testide, koleksiyonlarda ender rastlanan gümüş sikkeler bulunduğunu belirten Özer, şöyle devam etti:

”Testinin, etrafı üç pişmiş toprak plakayla çevrilerek saklanmak istendiği belirlendi. Testi itinayla kazı ekibi tarafından çıkarılarak kazı deposunda sayım gerçekleştirildi. Sayımda 651 gümüş sikke olduğu ortaya çıktı.”

“Bu sikkelerin tamamının Roma Cumhuriyet döneminin imparatorlarından Augustus devrine ait olduğu belirlendi. Bu gümüş sikkeler, Roma Cumhuriyet döneminin son yüzyılının bir sikke albümü niteliğindedir. Son derece özel ve ünik bir koleksiyonu oluşturmaktadır.”

“YÜKSEK RÜTBELİ BİR ASKER TARAFINDAN KONULMUŞ OLABİLİR”

”Gümüş sikkelerden 439’u dönemin para birimlerinden denarius, 212’sinin de cistophor olduğunu tespit ettik. Sikkelerin Aizanoi’ye gelen yüksek rütbeli bir asker tarafından konulmuş olabilir. Kısa süre içinde yaptığımız araştırmalara göre, hepsinin bir arada bulunduğu böyle bir koleksiyonun benzerinin olmaması, Aizanoi Penkalas buluntusunun ünikliğini iyice artırıyor.”

“Bunun dışında bu sikkelerin çoğu, koleksiyonlarda 1-2 adet halinde yer alıp değerleri oldukça yüklü bir meblağ tutmaktadır. Sikkelerin büyük kısmının Güney İtalya darphanelerinde basıldığı gözlemlenmiştir.”

“Son zamanların en özel gümüş sikke buluntusudur. Haklarında Türkçe ve İngilizce olarak yayın çalışması yürütülen sikkeler, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.” (İHA)