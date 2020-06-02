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Kuvöz nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre kuvöz mü, küvöz mü?
Kuvöz nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre kuvöz mü, küvöz mü?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘kuvöz’dür. Kuvöz mü, küvöz mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 2 Haziran 2020 - 10:26

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘kuvöz'dür.

KUVÖZ NE DEMEK: Prematüre ya da hasta olarak doğmuş bebeklerin, hastalıklardan korunması amacıyla, gelişimlerini tamamlayana kadar ki süreçte bakımlarının yapıldığı, sıcaklık, nem, oksijen gibi parametrelerin kontrollü şekilde tutulduğu yaşam alanı, yaşanak.

KUVÖZ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin kuvöz mü, küvöz mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı kuvöz şeklinde olmalıdır.

küvöz (Yanlış kullanım)
kuvöz (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Yeni doğan bebeğini kuvözden çıkana kadar kucağına alamayacak.”

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Son güncelleme: 10:27 - 02.06.2020
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