Kuzuların Sessizliği dizi oluyor

Jonathan Demme'ın yönettiği En iyi film Oscarı'nı alan tek gerilim-korku filmi olan Kuzuların Sessizliği, diziye uyarlanıyor. Dizi, FBI ajanı Starling’in maceralarını anlatacak.

Jonathan Demme'nin Thomas Harris'in en çok satan romanından uyarladığı, Oscar ödüllü 1991 yapımı Kuzuların Sessizliği filmi dizi olacak. Clarice ismiyle hazırlanan dizi 2020-2021 TV sezonunda tanıtılacak.

Screen Rant'ın haberine göre; Anthony Hopkins ve Jodie Foster'ın başrolleri paylaştığı filmin dizi versiyonu CBS kanalında yayımlanacak, 1993'te, Kuzuların Sessizliği olaylarından altı ay sonra geçiyor. Dizide FBI ajanı Clarice Starling'in Washington'daki maceraları anlatılacak.

BAŞROLDE REBECCA BREEDS OLACAK

FBI ajanı Clarice Starling başrolünde Rebecca Breeds yer alacak. Kal Penn, Nick Sandow, Michael Cudlitz, Lucca De Oliveira ve Devyn A. Tyler da dizide rol alan diğer oyuncular arasında yer alıyor. Filmde Anthony Hopkins'in canlandırdığı Hannibal Lecter rolünde ise kimin yer alacağı henüz bilinmiyor.