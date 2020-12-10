Kybele heykeli 50 yıl aradan sonra Türkiye’ye dönüyor

Türkiye'dan yasa dışı yollarla İsrail'e götürülen ve tarih öncesi dönemlerde bolluğun, bereketin sembolü olduğuna inanılan Kybele heykeli, 50 yıl sonra 12 Aralık'ta doğduğu topraklara dönecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, heykelin tanıtımını 13 Aralık'ta İstanbul'da yapacak.

50 yıl önce Türkiye’den yasa dışı yollardan İsrail’e götürülerek bir iş insanına satılan bin 700 yıllık ana tanrıça Kybele heykelin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan girişimler sonucunda Türkiye’ye iadesinin sağlandığı belirtildi.

ÖNCE İSRAİL’E ARDINDAN ABD’YE

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kybele heykelinin Türkiye’ye getirilişi ile ilgili açıklama yaptı:

* İsrail makamlarının eser fotoğraflarını Türkiye'ye iletmesiyle takibe başlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, eser ABD’ye ulaşmak üzereyken Anadolu kökenli olduğunu bildirdi. Ancak eser sahibinin heykeli bir müzayede evi aracılığıyla satmak istemesi üzerine Bakanlık ABD makamlarından bu satışın durdurulmasını talep etti.

* Eseri elinde bulunduran kişi, bu takibin ardından kendi malı olduğunu beyan ettiği heykele iyi niyetli bir alıcı olarak sahip olduğunu belirterek ABD’de dava açtı.

HEYKELİN HUKUKİ SÜRECİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu Kybele’nin iadesi konusundaki karşı iddialarını mahkemeye taşıdı.

Heykelin, 1964’te Afyonkarahisar'da yapılan bir yol çalışmasında bulunan ve ilin müzesinde sergilenen Kovalık eserlerine tipolojik benzerliğinin İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca bilimsel raporla vurgulanması üzerine, kolluk kuvvetleri koordinasyonunda, Afyonkarahisar Müzesi Müdürlüğünce eserlerin çıktığı düşünülen bölgede 1960-1970’li yıllarda yaşayan şahısların bilgisine başvuruldu.

İfadesine başvurulan kişilerden birinin heykeli, fotoğrafını görmeden tarif ederek, kaçırılan Kybele heykelini diğer benzer heykel fotoğraflar arasından seçmesi, eserin Türkiye’de bulunduğunun destekleyici bir kanıtını oluşturdu.

TÜRKİYE’YE İADESİ KABUL EDİLDİ

İfadeler ve elde edilen belgeler sonucu, Konya’da yaşayan bir şahsın o dönem tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenirken Konya Müzesi Müdürlüğünce bulunan savcılık belgeleriyle Afyonkarahisar'da anılan bölgede kaçakçılık eylemleri ve benzer eserlerin yasa dışı edinimine ilişkin ek deliller sağlandı.

Bilimsel kanıtlar ve eserin ortaya çıkarıldığı yıllarda bölgede yaşayan görgü tanıklarının ifadeleri ile Afyonkarahisar’daki kaçakçılık olaylarına ilişkin belgeler Kybele heykelinin Türkiye’ye ait olduğunu doğruladı.

Türkiye’nin hızlı ve titiz takibi sonucu, ABD’de dava görülmeye başlamadan eser sahibi Kyble heykelini uzlaşmacı bir tavır göstererek Türkiye’ye iade etmeyi kabul etti.

HEYKELİN TANITIMINI BAKAN ERSOY YAPACAK

Heykelin tanıtımını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 13 Aralık’ta İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde yapacak. Bir adak heykeli olan Kybele daha sonra Afyonkarahisar’a yeni yapılacak müzeye taşınacak.