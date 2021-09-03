Kyzikos Antik Kenti tehlike altında! ‘İktidarın gazabına uğrayacak’

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Kapıdağ Yarımadası'nda yer alan, aynı zamanda 1. derece sit alanı olan tarihi Kyzikos Antik Kenti'ne elektrik santralleri direği yapılacak. CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, "Ülkemizin el değmemiş sayılı güzelliklerinden biri olan Kyzikos Antik Kenti de iktidarın gazabına uğrayacak" dedi.

Halil ATAŞ

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Kyzikos Antik Kenti için harekete geçen CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez’in cevaplaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

“BAKANLIĞIN ALDIĞI KARAR YANLIŞ”

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı’nın aldığı yanlış karardan ötürü kentin tarihi yapısının tehlike altında olduğuna vurgu yapan Aytekin, “Ülkemizin el değmemiş sayılı güzelliklerinden biri olan Kyzikos Antik Kenti de iktidarın gazabına uğrayacak. Eğer durdurulmazsa, hem tarihi dokuya zarar verecek hem arkeolojik çalışmaları sekteye uğratacak hem de bölge insanının sağlığını olumsuz etkileyecek. Buradan yetkililere çağrıda bulunuyorum. Doğa katliamı politikalarınızdan vazgeçin” dedi.

“DOĞA CİNAYETİNE DUR DİYECEĞİZ”

Kapıdağ Yarımadası’nda yer alan Kyzikos Antik Kentin tarihi Neolitik çağlara dayanıyor. M.Ö 6 bin yılında kurulduğu belirlenen kentin 178 adet olan sit alanından da biri olduğunu ifade eden Aytekin şöyle konuştu:

“Basında yer alan haberlere göre, Erek İlhanköy'de kurulu olan Kapıdağ Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.’ye ait rüzgar elektrik santrallerinde üretilen elektriğin, hatları vasıtasıyla Bandırma Ayyıldız Mahallesi’nde bulunan enerji santrallerine aktaracağı belirtilmiştir. Belirlenen güzergâhta bulunan ve 1. derece sit alanı olan Kyzikos Antik Kenti içerisinden de direk geçeceği ve çalışmalara başlandığı iddiası basında yer almıştır.”

“Alınan karar yanlış, bölgenin zararına, bölge insanının zararına, tarihi güzelliklerimizin zararına bir karardır. Kısacası kararın elle tutulur hiçbir tarafı yoktur. Bu doğa cinayetine, tarih cinayetine dur diyeceğiz.”

“HALK SAĞLIĞINI DA TEHLİKEYE ATIYORSUNUZ”

Bölgeye zararının yanı sıra yapılacak olan termik santralinin bölge insanının sağlığını da olumsuz etkileyeceğine değinen Aytekin, sözlerine şöyle devam etti:

“Termik santrallerin üretim esnasında atmosfere karbon, sülfür, kül gibi zehirli gazların salınımından ötürü uzun vadede canlı hayatını olumsuz etkileyecektir. Üretim sonrasında ortaya çıkan zehirli gazlar nedeniyle havaya, suya ve toprağa karışan zehirli gazlardan tüm canlılar nasibini alacaktır.”

“Farklı farklı kanserojen hastalıkların ortaya çıkması ve ölüme dahi neden olabilmesi durumu görülebilme ihtimali doğacaktır. Gıda ürünlerinin yetiştirildiği alanlar termik santral dolayısıyla azalacaktır.”

“Ayrıca ekili alanlar termik santralin etrafa saçtığı zehirli gazlardan etkilenerek ağır metallerin gıda ürünlerine karışmasına sebep olacak ve insan sağlığını tamamen riske atacaktır. Tüm bu bilgileri göze alarak o santrali hala yapacak mısınız?”