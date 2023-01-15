La Bayadere prömiyeri yapıldı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), önemli bale eserlerinden 'La Bayadere'i Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşturdu.

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin (İDOB) 2008’de AKM tadilata girmeden önce sahneye koyduğu son bale olan eserin prömiyeri, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Hindistan’da geçen konusu, aşk ve entrika yüklü atmosferiyle ilgi çeken eserin koreografisini Marius Petipa, müziklerini ise Ludwig Minkus yaptı.

Ayşem Sunal Savaşkurt’un sahneye koyduğu 3 perdelik eserin dekorlarını Efter Tunç, kostümlerini Gülden Sayıl, ışıklarını ise Önder Arık hazırladı.

Nikiya’yı Berfu Elmas, Solor’u Çağatay Özmen, Gamzatti’yi Büşra Ay, Altın İdol’ü Can Bezirganoğlu, Yüce Brahman’ı Onur Tunay, Rajah’yı Alkış Peker’in yorumladığı eser, 18, 21, 25, 28 ve 31 Ocak’ta izleyiciyle yeniden buluşacak.

Eserin konusu şöyle:

* Kendisine aşkını ilan eden Yüce Brahman’ı reddeden baş tapınak dansçısı Nikiya, gizlice savaşçı Solor ile buluşur. Birlikte dans eden ikili kutsal ateş üzerine birbirlerine sonsuz aşk sözü verirler. Solor’un cesaretini ödüllendirmek isteyen Rajah, kızı Gamzatti ile evlenmesine hükmeder. Gamzatti, Solor’a aşık olur. Solor da onun güzelliğinden etkilenir ve Gamzatti ile evlenmeye karar verir.

* Gamzatti ve Solor’un nişanında Nikiya’ya dans etmesi emredilir. Gamzatti ona hediye olarak bir sepet çiçek gönderir. Nikiya çiçeklerin Solor’dan geldiğini düşünür. Oysa çiçek sepetinde zehirli bir yılan gizlidir. Yılan, Nikiya’yı sokar. Nikiya ona sunulan panzehri almaz ve ölür. Nikiya’nın ölümünden üzüntü duyan Solor da yaşamına son verir. (AA)