La Boheme Operası’nın prömiyeri 4 Şubat’ta AKM’de

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) sahneye koyduğu 'La Boheme Operası' 4 Şubat'ta prömiyer yapacak.

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nden (İDOB) yapılan açıklamaya göre, besteci Giacomo Puccini’nin başyapıtlarından biri olarak kabul edilen eser, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

Librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa tarafından kaleme alınan opera, dünyada en çok sahnelenen operaların arasında gösteriliyor.

Eser, Fransa’daki 1830 ve 1848 devrimleri arasındaki dönemde siyasal ve toplumsal yaşamın, özellikle de bohem yaşamın izlerini taşıyan bir reji anlayışıyla sahnelenecek.

ESERİ, EVİN ATİK SAHNEYE KOYDU

Evin Atik’in sahneye koyduğu eserde, orkestrayı İbrahim Yazıcı’nın yönetecek.

“Mimi” rolünü Ceren Aydın, Gülbin Günay, Ayten Telek, Hande S. Ürben, “Rodolfo” rolünü Caner Akın, Berk Dalkılıç, Erdem Erdoğan, Bülent Külekçi, “Marcello” rolünü Caner Akgün, Alper Göçeri, Murat Güney, “Musetta” rolünü Dilruba Bilgi, Özgecan Gençer, Anna Sirel Etyemez, Evren Işık Yasemin, “Colline” rolünü Göktuğ Alpaşar, Kenan Dağaşan, Zafer Erdaş, Mithat Karakelle, “Schaunard” rolünü ise Şahin Dedeman, Alp Köksal ve Burak Kul dönüşümlü olarak yorumlayacak.

Koreografisi Şebnem Şenel’e ait operanın dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını Sevtaç Demir, ışık tasarımı ise Serkan Şentürk yaptı.

ESERİN KONUSU

Paris’te, Noel arifesinde dokunaklı bir aşk hikayesinin anlatıldığı eserin konusu kısaca şöyle:

“Bohem hayatı yaşayan bir grup arkadaş, geçimlerini sanat eserleri üreterek kazanır. Şair Rodolfo, terzi Mimi'ye aşıktır, ressam Marcello da şarkıcı Musetta ile çalkantılı bir ilişkisi içindedir. Her şeye rağmen iki çift de mutlu oldukları zamanlarda, hayatın ve aşkın tadını çıkarmaya çalışır. Mimi'nin sağlık durumunun oldukça kötü olduğu anlaşılınca, Rodolfo onun bu hastalıktan öleceğini kabul etmekte zorlanır. Rodolfo ve Mimi ayrılır ve aylar sonra Musetta, Mimi'nin durumunun ağırlaştığını fark ederek onu Rodolfo ve Marcello’nun yaşadığı eve getirir. Rodolfo hemen onu içeri alır ve sağlığına kavuşması için elinden geleni yapmaya çalışır. Ancak artık çok geçtir. Birbirlerine aşklarını ilan ettikten sonra Mimì hastalığına yenik düşer.” (AA)