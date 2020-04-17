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La casa de papel ekibi böyle coşmuş!
La casa de papel ekibi böyle coşmuş!
Fenomen dizi La casa de papel ekibinin coşkuyla eğlendiği görüntüler ortaya çıktı.
Kültür Sanat 17 Nisan 2020 - 15:10

Dördüncü sezonu kısa bir süre önce yayınlanan ve büyük ilgi gören La casa de papel ekibinin eğlenceli görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı.

Yakın arkadaş olan ekibin coşkusu görülmeye değer…

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