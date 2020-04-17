La casa de papel ekibi böyle coşmuş!

Dördüncü sezonu kısa bir süre önce yayınlanan ve büyük ilgi gören La casa de papel ekibinin eğlenceli görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı.. Yakın arkadaş olan ekibin coşkusu görülmeye değer&#8230;. . İLGİLİ HABERLa Casa de Papel&#039;in Helsinki&#039;sinden İstanbul itirafı! Ekrem İmamoğlu&#039;ndan yanıt geldi. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/hayatim/kultur-sanat-haberleri/la-casa-de-papel-ekibi-boyle-cosmus","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/hayatim/kultur-sanat-haberleri/la-casa-de-papel-ekibi-boyle-cosmus","pageType":"yazi","pageIdentifier":5755258,"pageCategory1":"hayat","pageCategory2":"Ku00fcltu00fcr Sanat","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"La casa de papel ekibi bu00f6yle cou015fmuu015f!"});aip('newsArticle', {"identifier":5755258,"url":"https://www.sozcu.com.tr/hayatim/kultur-sanat-haberleri/la-casa-de-papel-ekibi-boyle-cosmus/","headline":"La casa de papel ekibi bu00f6yle cou015fmuu015f!","articleBody":"","articleSection":"Ku00fcltu00fcr Sanat","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/04/17/iecrop/la-casa-de-papel_16_9_1587125037-880x495.jpg","author":"Sercan MERu0130u00c7","dateCreated":"2020-04-17 15:10:28","datePublished":"2020-04-17 15:10:28","dateModified":"2020-04-17 15:10:28","info":"{"seo_news":"false"}"});