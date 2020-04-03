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La casa de papel oyuncularından sıra dışı gala
La casa de papel oyuncularından sıra dışı gala
Fenomen dizi La casa de papel'in yıldız isimleri dördüncü sezonu, corona virüsü salgını nedeniyle internetten kutlayabildi. Ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.
Kültür Sanat 3 Nisan 2020 - 14:00

Dünyayı kasıp kavuran İspanyol dizi La casa de papel, bugün dördüncü sezonuyla izleyicilerin karşısına çıktı. Corona virüsü salgını nedeniyle dizinin gösterimi için özel bir davet düzenlenemedi. Ancak oyuncular internet üzerinde bir araya geldi.


Geçtiğimiz günlerde corona virüsüne yakalandığını açıklayan, durumu iyi olan, dizide müfettiş Raquel’i canlandıran Itziar Ituno bu anları duygusal bir notla paylaştı ve şöyle dedi: “Bu kasvetli günlerde muhteşem bir gösterim var. La casa de papel’in 4. sezonu için buluştuk. Saatlerce süren sohbet ve arkadaşlarımın yüzünü görmek harika bir duyguydu. Buradaki göründüğümüzden çok daha fazlasıyız. Bizler bedeniniz için olmasa bile, ruhunuzun sağlığı için bir şeyler yapabiliriz. Umarım yeni sezonu beğenirsiniz.”

Oyuncular bu buluşmada Bella Ciao şarkısını seslendirmeyi de ihmal etmediler… O anlar kameraya şöyle yansıdı:

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