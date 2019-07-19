La casa de papel’in 3. sezonu yayında

Fenomen dizi La casa de papel'in yeni sezonu izleyicilerle buluştu. Dizinin senaristi Alex Pina, dizide Türk karakter olup olmayacağına dair de açıklama yaptı.

Netflix’in en çok izlenen dizilerinden olan İspanyol yapımı La casa de papel’in 3. sezonunun 1. bölümü bugün izleyicilerle buluştu. Bir önceki sezon diziden ayrılan Berlin karakterinin yeni sezon fragmanlarında yer alması, dizinin hayranlarını heyecanlandırdı.

Netflix’in heyecanla beklenen dizisi La Casa de Papel’inyaratıcısı ve senaristi Alex Pina, İstanbul karakteriyle ilgili açıklamada bulundu. Pina, dizide İstanbul değil, Ankara karakterinin yer alabileceğini söyledi.

Pina konuyla ilgili, “Ankara isminde bir kadın karakter fikri oluşmaya başlamıştı. Ankara rolü için bazı oyuncularla görüştük ama yapım aşamasında vazgeçtiğimiz karakterlerden biri oldu. Bazı oyuncularla görüştük ama hiç Türk oyuncuyla görüşmedik” dedi.

Nesrin Cavadzade’nin dizide rol alacağı iddia edilmiş, ancak güzel oyuncu bu iddiaları reddetmişti. Pina’nın açıklamaları, bu iddiaların gerçek olmadığını da ortaya koydu.