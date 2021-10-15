La Casa de Papel’in Berlin’i Türkiye’de ilk kez hayranlarıyla buluşuyor

Dünyaca bilinen La Casa De Papel dizisinde Berlin karakterini canlandıran Pedro Alonso O'choro Pazar günü İstanbul’da hayranlarıyla buluşacak.

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La Casa De Papel’in sevilen karakteri ‘Berlin’i canlandıran İspanyol oyuncu Pedro Alonso O’choro Türk hayranlarıyla buluşmak için Akasya AVM’deki D&R’a geliyor.

O'choro, 17 Ekim’de düzenlenecek etkinlikte yeni yayınlanan eseri ‘Filipo’nun Kitabı’nı misafirleri için imzalayacak.

Sanatçının ilk kitabı olan eseri sebebiyle Türkiye’deki takipçileriyle bir araya geleceği etkinlik saat 12.00-14.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Pedro Alonso, ‘Filipo’nun Kitabı’nda hipnoz yoluyla yapılan bir regresyon seansıyla başka bir yaşama ve başka bir bedene yaptığı yolculuğu anlatıyor. (İHA)