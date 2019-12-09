La Casa De Papel’in dördüncü sezonu geliyor! La Casa de Papel yeni sezon ne zaman?

La Casa De Papel’in dördüncü sezonu geliyor! La Casa de Papel yeni sezon ne zaman?

Yayınlanan ilk üç sezonu ile büyük bir seyirci kitlesi oluşturan İspanyol yapımı Netflix dizisi La Casa De Papel'in 4. sezon yayınlanma tarihi belli oldu. Peki La Casa De Papel yeni sezon ne zaman başlayacak?

Netflix'in Türkiye'de en sevilen dizilerinden biri olan Le Casa De Papel'in 4. sezon yayınlanma tarihi belli oldu. La Casa De Papel hayranlarını sevindiren haber sosyal medya paylaşımlarıyla duyuruldu. Paylaşılan tanıtımda yeni sezon için “Asıl kaos şimdi başlıyor” vurgu dikkat çekti.

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

La Casa De Papel ‘in yeni sezon tarihine dair bilgi ise dizinin resmi Twitter adresinden duyuruldu. Dördüncü sezon müjdesi veren tanıtımda ‘Asıl kaos şimdi başlıyor' ifadeleri kullanıldı ve video tarih bilgisiyle paylaşıldı.

La Casa De Papel 3 Nisan 2020 yılında 4. sezonu ile izleyicilerin karşısına çıkacak.

Dizinin başrollerinde; Úrsula Corberó (Tokyo), Álvaro Morte (Profesör), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Rio), Darko Peric (Helsinki), Alba Flores (Nairobi), Esther Acebo (Estocolmo), Itziar Ituño (Raquel Murillo), Enrique Arce (Arturo), Kiti Mánver (Mariví), Juan Fernández (Coronel Prieto) & Mario de la Rosa (Suarez) yer alıyor.