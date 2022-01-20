La Casa De Papel’in Kore versiyonundan ilk görüntüler geldi
Netflix, La Casa De Papel'in yaklaşmakta olan Kore versiyonu için Money Heist: Korea – Joint Economic Area başlıklı bir teaser yayınladı.
Bir buçuk dakikalık videoda önce Yoo Ji-tae’nin canlandırdığı Profesör karakteri, Kore Yarımadası’ndaki soygunu planlarken görülüyor. Görüntülerde çeşitli geleneksel Kore maskeleri ile beraber orijinal versiyondaki Salvador Dali maskesi de görülüyor, ancak Profesörün hangi maskeyi seçtiği henüz belli değil.
이제 그 가면을 벗을 시간입니다.
한반도를 배경으로 펼쳐지는 인질 강도극, ‘종이의 집: 공동경제구역' 오직 넷플릭스에서.#종이의집공동경제구역 #MONEYHEISTKOREA_JOINTECONOMICAREA #넷플릭스 #Netflix pic.twitter.com/4kbKnJupd8
— Netflix Korea｜넷플릭스 코리아 (@NetflixKR) January 18, 2022
Teaser daha sonra kadronun geri kalanını tanıtıyor. Kim Ji-hoon Denver olarak, Jang Yoon-ju Nairobi olarak, Lee Hyun-woo Rio olarak, Kim Ji-hun Helsinki olarak ve Lee Kyu-ho Oslo olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
La Casa De Papel: Korea – Joint Economic Area’nın bu yıl Netflix’te prömiyer yapması planlanıyor.