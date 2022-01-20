La Casa De Papel’in Kore versiyonundan ilk görüntüler geldi

Netflix, La Casa De Papel'in yaklaşmakta olan Kore versiyonu için Money Heist: Korea – Joint Economic Area başlıklı bir teaser yayınladı.

Sozcu.com.tr

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Bir buçuk dakikalık videoda önce Yoo Ji-tae’nin canlandırdığı Profesör karakteri, Kore Yarımadası’ndaki soygunu planlarken görülüyor. Görüntülerde çeşitli geleneksel Kore maskeleri ile beraber orijinal versiyondaki Salvador Dali maskesi de görülüyor, ancak Profesörün hangi maskeyi seçtiği henüz belli değil.

Teaser daha sonra kadronun geri kalanını tanıtıyor. Kim Ji-hoon Denver olarak, Jang Yoon-ju Nairobi olarak, Lee Hyun-woo Rio olarak, Kim Ji-hun Helsinki olarak ve Lee Kyu-ho Oslo olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

La Casa De Papel: Korea – Joint Economic Area’nın bu yıl Netflix’te prömiyer yapması planlanıyor.

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