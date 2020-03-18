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La Casa de Papel’in yıldızı Itziar Ituno’ya Corona virüsü şoku
La Casa de Papel’in yıldızı Itziar Ituno’ya Corona virüsü şoku
Fenomen dizi La Casa de Papel'de müfettiş Raquel Murillo karakterini canlandıran oyuncu Itziar Ituno, Corona virüsüne yakalandı.
Kültür Sanat 18 Mart 2020 - 22:43

Sosyal medya hesabı Instagram’dan bir açıklama yapan Ituno, Corona virüsü şüphesi ile hastaneye gittiğini ve yapılan testin pozitif çıktığını söyledi.


‘HAFİFE ALMAYIN, EVDE KALIN’

Hesabından bir fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu Ituno, şunları söyledi:

“Cuma gününden beri ateş ve kuru öksürük gibi semptomlarım vardı. Bugün testin sonuçlarını aldık. Pozitif çıktı. Benim durumum hafif ama bünyesi zayıf insanlar için çok tehlikeliyim. Bu bir saçmalık değil, farkında olun, hafife almayın, hayatı tehlikede olan bir sürü insan var. Bunun ne kadar ilerleyeceğini daha bilmiyoruz.  Şimdi dayanışma zamanı. Evde kalın ve başkalarını koruyun! Kendinize iyi bakın.”

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Son güncelleme: 22:52 - 18.03.2020