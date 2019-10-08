Labirentte kaybolmayı sevenlere: Kara Kapan

Yazar – oyuncu Sezgin Irmak'ın son kitabı Kara Kapan raflarda yerini aldı. Çeşitli tiyatro oyunlarının yanı sıra Yaralı Kuşlar dizisinin Doğan'ı olarak da tanınan Sezgin Irmak, Zehr-i Bal serisinin ardından altıncı kitabı Kara Kapan ile okurla yeniden buluştu. Irmak, Kara Kapan kitabında geçmişinden pişmanlıklar duyan ve telafisi için mücadele veren bir adamın hayatından kesiti konu alıyor. Okur bu romanı, parçalanmış bir ailede büyüyen Kenan'ın, Kara Kapan'a düşmesiyle hatalarla yüzleşmesini, çıkış anahtarını ve gerçeklere ulaşabilmesini, ancak bulmacanın parçalarını birleştirerek çözebilecek.

Portakal Kitap'tan çıkan 224 sayfalık bu romanı tüm kitapçılarda satışa sunuldu.